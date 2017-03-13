Берлинские аэропорты снова бастуют

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Наземные службы двух берлинских аэропортов - «Тегель» и «Шенефельд» - начинали сегодня новую 25-часовую забастовку с требованием повышения оплаты труда, сообщил профсоюз.

Как заявил представитель профсоюза наземных служб, аэропорты в понедельник прекращают обслуживание практически всех рейсов - 448 в «Тегеле» и 194 в «Шенефельде», пишет «Интерфакс».

Наземные службы прекратили работу в понедельник в 04:00 по местному времени (05:00 в Эстонии) и возобновят в 05:00 (06:00 в Эстонии) во вторник.

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Ведущий германский авиаперевозчик компания Lufthansa уже объявила, что отменяет 13 марта все рейсы в Берлин из Франкфурта и Мюнхена, не назвав их общего числа.

На минувшей неделе наземные службы берлинских аэропортов уже провели забастовку, которая привела к отмене 650 рейсов.


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