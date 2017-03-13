Жуткое видео: туристы засняли, как огромные волны бьются об окно каюты

В феврале круизное судно Anthem of the Seas («Гимн морей») попало в сильный шторм у берегов штата Северная Каролина. Два пассажира снимали видео, сидя в своей каюте.

Автор видео Стивен Берк объясняет, что работает на круизных судах музыкантом. Обычно из иллюминатора он видит залитую солнцем лазурную поверхность океана, но в том рейсе все сложилось иначе. Иллюминаторы третьей палубы погружались под воду целиком, пишет Segodnya.

Всё происходило еще в феврале 2016 года, но видео было загружено в марте 2017 года. Anthem of the Seas шел из Нью-Джерси к Карибским островам и проходил мимо берегов Северной Каролины, когда начался шторм. Сначала капитан пытался обойти центр урагана, но из этого ничего не вышло: пришлось выбираться в сторону любого укрытия кратчайшим путем, и лайнер в итоге укрылся в одном из портов Флориды.

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