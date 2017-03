СМИ: Евросоюз продлит санкции против России

Об этом сообщил брюссельский журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк на своей странице в Twitter.

«Европейский союз сегодня продлит запрет на поездки и замораживание активов на 6 месяцев против 150 человек и 37 организаций, угрожающих суверенитету Украины», - написал он.

EU will today extend visa bans & asset freezes by 6 months on 150 ppl & 37 entities that threatens #Ukraine's sovereignty. #Russia #Crimea— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) March 13, 2017