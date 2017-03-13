Совет Европы призвал к диалогу с Турцией

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Генеральный секретарь Совета Европы Турбйорн Ягланд считает, что нынешняя конфликтная ситуация между странами ЕС и Турцией должна быть немедленно устранена. Об этом говорится в его заявлении, опубликованном на сайте организации.

«Нынешняя ситуация сейчас вредит дипломатии и демократии, и мы не можем допустить, чтобы она обострилась», – заявил Ягланд.

Он считает, что «все граждане Турции, как внутри страны, так и за ее пределами, должны иметь широкие возможности быть информированными о преимуществах и недостатках предлагаемых поправок к конституции и участвовать в открытом, справедливом и всеобъемлющем обсуждении в ходе кампании по проведению референдума».

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«Мероприятия в рамках кампании за рубежом требуют тесного сотрудничества между турецкими властями и их зарубежными коллегами. Все вовлеченные стороны должны договориться о формах таких событий посредством конструктивного диалога и с достаточным временем, чтобы обеспечить необходимую административную подготовку», – ометил Ягланд.

Он также подчеркнул, что «все публичные встречи и политические кампании, проводимые в государствах-членах Совета Европы, должны проводиться в соответствии с национальным законодательством и Европейской конвенцией по правам человека».

Как сообщал Корреспондент.net, скандал между Турцией и Нидерландами разгорелся после того, как самолет с главой турецкого МИД Мевлютом Чавушоглу не пустили в страну.


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