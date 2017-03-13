ЕС: Донбасс не должен считаться оккупированным

В ЕС считают, что территории ДНР и ЛНР не должны считаться оккупированными и такими, которые попадают в зону ответственности России.

Об этом заявил глава представительства ЕС в Украине Хью Мингарелли в интервью РБК-Украина.

В то же время он отметил, что эти территории принадлежат Украине, и должно быть сделано все возможное, чтобы украинская власть могла как можно быстрее вернуть контроль над ними.

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"Отдельные районы Донецкой и Луганской областей сейчас не находятся под контролем украинского правительства, но они не должны считаться оккупированными и такими, которые попадают в зону ответственности Российской Федерации. Это неправильный подход.

По его мнению, решить эту проблему можно только через выполнение минских соглашений.