Когда папа не указ: Иванка Трамп ввезла в США 53 тонны китайских товаров

Иванка Трамп
 

Иванка Трамп. Фото: AP/Scanpix

Принадлежащая дочери президента США Дональда Трампа Иванке компания с момента выборов президента ввезла в страну 53,5 тонны товаров из Китая.

Как сообщает The Independent со ссылкой на журналистское расследование, проведенное Agence France-Presse, с 8 ноября по 26 февраля через таможню США прошли 82 отправления компании Иванки Трамп. В частности, были доставлены 1,6 тыс. кошельков из коровьей обуви, 23 тонны обуви, а также две тонны женских блузок. Все вещи были произведены на китайских фабриках американских компаний, обладающих лицензией на производство товаров Иванки: G-Ill, Mondani Handbags и Marc Fisher Footwear.

Отметим, что ее отец в своей инаугурационной речи произнес следующее: «Мы возьмем на вооружение два простых правила: «покупай американское» и «нанимай американцев»». Также он обрушился с критикой на компании, закупающие продукцию за рубежом.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Ivanka Trump was importing 50 tonnes of Chinese clothing as her father was saying 'buy American'

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Как уже писал Русский TVNET, Иванка Трамп не впервые привлекает внимание мировых СМИ. В частности, в феврале этого года она опубликовала в своем аккаунте в социальной сети Twitter фотографию, на которой она сидит за рабочим столом в Овальном кабинете. За ее спиной стоят Дональд Трамп и премьер Канады Джастин Трюдо. Далеко не все пользователи Сети одобрили присутствие девушки на этой встрече.

Фотография Иванки Трамп вызвала бурное обсуждение среди пользователей социальных сетей. В частности, их спровоцировал комментарий самой девушки: «Великолепная дискуссия с двумя мировыми лидерами о важности женщин, у которых есть место за столом!».

Многие пользователи соцсети обрушились с критикой на Иванку Трамп. Их основным аргументом стало то, что на самом деле у девушки нет права сидеть на президентском кресле.

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