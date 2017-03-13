РПЦ просит убрать Ленина с Красной площади

По случаю столетия революции Русская православная церковь за границей призвала освободить населенные пункты от памятников Ленину, а центр Москвы - от его тела, сообщает Интерфакс.

«Одним из символов примирения русского народа с Господом могло бы служить освобождение Красной площади от останков главного гонителя и мучителя XX века и сокрушение поставленных ему памятников. Это все символы беды, трагедии и крушения нашей богоданной державы. Так же следует поступить и с названием городов, областей, улиц, которые по сей день лишены их исторических наименований», - говорится в послании Архиерейского Синода РПЦЗ.

В тексте также отмечается, что «лишь организованная и поддержанная западными странами революция» сумела остановить бурное развитие России.

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"В этой связи следует помнить, что сегодняшняя неустанная травля России со стороны "западной цивилизации" существовала и сто лет тому назад, да и много прежде. Миру была ненавистна Российская империя, наследница святой православной Руси. Ни верность союзническому долгу, ни всегдашняя готовность русских государей к сотрудничеству не помогали. Характерно высказывание знаменитого британского политического деятеля лорда Палмерстона: "Как трудно жить на свете, когда с Россией никто не воюет", - сказано в документе.

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