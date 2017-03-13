РПЦ просит убрать Ленина с Красной площади

Мавзолей Ленина в Москве
 

Мавзолей Ленина в Москве. Фото: ITAR-TASS/Scanpix

По случаю столетия революции Русская православная церковь за границей призвала освободить населенные пункты от памятников Ленину, а центр Москвы - от его тела, сообщает Интерфакс.

«Одним из символов примирения русского народа с Господом могло бы служить освобождение Красной площади от останков главного гонителя и мучителя XX века и сокрушение поставленных ему памятников. Это все символы беды, трагедии и крушения нашей богоданной державы. Так же следует поступить и с названием городов, областей, улиц, которые по сей день лишены их исторических наименований», - говорится в послании Архиерейского Синода РПЦЗ.

В тексте также отмечается, что «лишь организованная и поддержанная западными странами революция» сумела остановить бурное развитие России.

Реклама

"В этой связи следует помнить, что сегодняшняя неустанная травля России со стороны "западной цивилизации" существовала и сто лет тому назад, да и много прежде. Миру была ненавистна Российская империя, наследница святой православной Руси. Ни верность союзническому долгу, ни всегдашняя готовность русских государей к сотрудничеству не помогали. Характерно высказывание знаменитого британского политического деятеля лорда Палмерстона: "Как трудно жить на свете, когда с Россией никто не воюет", - сказано в документе.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Оригинал публикации

Мавзолей Ленина в Москве

Фото: Мавзолей Ленина в Москве0


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Rīga, 210000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 73000 EUR
Дом
Дом, Rīga, 215000 EUR

reklama.vesti.lv

Ученые сняли урожай «марсианской» картошки Hi-Tech

Ученые сняли урожай «марсианской» картошки

Как же стыдно! Седокова показала «главный позор» своей жизни Wo&Men

Как же стыдно! Седокова показала «главный позор» своей жизни

Назван секрет высокой продолжительности жизни человека Hi-Tech

Назван секрет высокой продолжительности жизни человека

Экс-супруга миллионера кардинально сменила имидж ради новой любв Showbiz

Экс-супруга миллионера кардинально сменила имидж ради новой любв

Как быстро избавиться от символа страсти - простите, засоса? Wo&Men

Как быстро избавиться от символа страсти - простите, засоса?

Религия

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Ozolnieki
215 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
32 000 EUR
Дом
Дом Baltezers
138 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Дом, Юрмала
Продают Дом, Юрмала 275 000 EUR
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 500 EUR
Продают Квартиры Кенгарагс
Продают Квартиры Кенгарагс 82 000 EUR
Продают Квартиры в новостройках Плявниеки
Продают Квартиры в новостройках Плявниеки 44472 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTS/-E (PA TĀ ...
PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTS/-E (PA TĀ ...
KLIENTU SERVISA PROFESIONĀLIS/-E ...
KLIENTU SERVISA PROFESIONĀLIS/-E ...
KLIENTU KONSULTANTS/E - PĀRDEV ...
KLIENTU KONSULTANTS/E - PĀRDEV ...
RAŽOŠANAS DIREKTORS/-E
RAŽOŠANAS DIREKTORS/-E
http://alkoutlet.lv

Темы

 