Евросоюз на полгода продлил санкции против России

ЕС продлил на полгода санкции против 150 человек и 37 организаций из России и Украины, введенные из-за угрозы территориальной целостности Украины, передает специальный корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк в Twitter.

«Санкции против России и сепаратистов в Украине теперь продлены. Умершие сепаратисты Цыпкалов и Павлов, известный как «Моторола» удалены», - отмечают в сообщении.

Twitter

EU will today extend visa bans & asset freezes by 6 months on 150 ppl & 37 entities that threatens #Ukraine's sovereignty. #Russia #Crimea— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) March 13, 2017