Французская пара выдала себя за пострадавших в двух терактах ради компенсации

Флаг Франции около входа в парижский концертный зал «Батаклан»
 

Флаг Франции около входа в парижский концертный зал «Батаклан». Фото: REUTERS/Scanpix

Французская пара, проживающая в Каннах и воспитывающая двоих детей, выдавала себя за пострадавших в результате теракта в Ницце ради получения компенсации. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщает The Local. 36-летний мужчина и 29-летняя женщина (их имена не называются) предстанут перед судом 19 апреля.

В декабре прошлого года мужчина уже был приговорен к шести годам, а женщина к трем годам с отсрочкой исполнения наказания за то, что, назвавшись пострадавшими в парижском теракте, они получили 60 тысяч евро из фонда помощи. Деньги они потратили на покупку автомобилей, которые впоследствии перепродали.

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Французские власти выяснили, что в момент взрыва бомбы рядом со стадионом «Стад де Франс» пара находилась в своем доме на Лазурном берегу. Как отмечает издание, впоследствии подозреваемых заставили вернуть государству потраченные деньги.

В случае, если им вновь будет вынесен обвинительный приговор, французам грозит до 14 лет лишения свободы.

14 июля 2016 года после салюта в честь Дня взятия Бастилии в Ницце (Франция) грузовик врезался в толпу людей. В результате теракта погибли 86 человек и 308 человек получили ранения.

13 ноября 2015 года в Париже была совершена серия террористических атак. В результате терактов в кафе, ресторанах, у стадиона «Стад де Франс» и в концертном зале «Батаклан» погибли 130 человек, более 350 получили ранения.

Теракт в Ницце (Франция) 15.07.2016. Грузовик врезался в толпу

Фото: Теракт в Ницце (Франция) 15.07.2016. Грузовик врезался в толпу0


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