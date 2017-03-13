Россия отказалась докладывать НАТО об учениях

 

Фото: Donat Sorokin/TASS/Scanpix

Россия пока не готова брифинговать НАТО о предстоящих военных учениях, заявил директор Департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин, передает Интерфакс.

Ранее сегодня генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду, что Москва на заседании Совет Россия-НАТО информирует альянс о предстоящих в сентябре учениях Запад-2017.

«Пока мы настолько не продвинулись в восстановлении наших отношений, чтобы пойти на такие шаги, как перспективное разъяснение подобных ситуаций», - сказал Келин.

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«Пока что надо начать в новом году работу по созыву новых заседаний СРН. Я так думаю, что в ближайшее время новое заседание Совета будет созвано», - подчеркнул дипломат.

«Так что посмотрим, как у нас будет настроение в новом году и, отталкиваясь от этого, потом развернем дальнейшую работу по линии СРН», - сказал Келин.

Как известно, в этом году Россия проведет почти три тысячи учений.

Также отметим, что недавно в Норвегии на границе с российской Мурманской областью начались военные учения Joint Viking 2017. В МИД РФ уже назвали действия НАТО провокационными.

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