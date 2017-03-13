Газпром пошел на уступки и согласился на реэкспорт своего газа

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Речь идет об отмене норм, запрещающих европейским покупателям поставляемого Газпромом газа перепродавать его в другие страны.

Российский Газпром согласился исключить из контрактов на поставку газа условия, ограничивавшие права покупателей, сказано в сообщении Еврокомиссии.

Отмечается, что речь идет об отмене норм, запрещающих покупателям ЕС поставляемого российской компанией газа перепродавать его в другие страны.

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Более того,

Газпром готов обеспечить поставку газа из Венгрии, Польши и Словакии в страны Балтии и Болгарию по своим сетям.

Российская компания также предложила изменить практику определения цен на газ, упростив возможность их пересмотра и прописав ее в тех контрактах, где этой нормы ранее не было.

«Полагаем, что предложения Газпрома помогут обеспечить свободный переток газа в Центральной и Восточной Европе по конкурентоспособным ценам. Это важно для миллионов европейцев, которым газ необходим как для отопления домов, так и для ведения бизнеса», - сказано в сообщении.

Также подчеркивается, что если предложения Газпрома официально одобрят, то их исполнение станет для компании обязательным и, в случае нарушения принятых обязательств, Еврокомиссия сможет наложить на компанию штраф до 10 процентов от ее мирового оборота.

В 2016 году Газпром увеличил поставки газа в дальнее зарубежье на 12,5 процентов − более чем до 179,3 миллиарда кубометров, что стало историческим максимумом.

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