33-летняя американка напала в магазине на пресс-секретаря Белого дома

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер подвергся нападкам со стороны покупательницы в магазине Apple Store в Вашингтоне. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщает New York Daily News.

33-летняя американка индийского происхождения Шри Чаухан (Shree Chauhan), увидев политика, начала задавать ему вопросы, транслируя происходящее в Periscope.

В частности, женщина спросила, «как вы себя чувствуете, разваливая страну», каково это «работать на фашиста», «помогал ли он русским» и «является ли он также преступником».

Реклама

ольшинство вопросов Спайсер проигнорировал, ответив только, что США «настолько великая страна, что позволяет вам здесь находиться».

Twitter

Впоследствии женщина призналась, что была не очень вежлива с политиком, однако его слова «о ее нахождении здесь» она посчитала расистскими.

Видео посмотрели сотни тысяч человек, отмечает ТАСС.

В Белом доме пока никак не прокомментировали случившееся.


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Rīga, 215000 EUR
Дом
Дом, Baldone, 130000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 76580 EUR

reklama.vesti.lv

Экс-супруга миллионера кардинально сменила имидж ради новой любв Showbiz

Экс-супруга миллионера кардинально сменила имидж ради новой любв

15 фраз, которые все мужчины жаждут услышать хотя бы раз! Wo&Men

15 фраз, которые все мужчины жаждут услышать хотя бы раз!

Как же стыдно! Седокова показала «главный позор» своей жизни Wo&Men

Как же стыдно! Седокова показала «главный позор» своей жизни

Камера МКС снова могла снять таинственный спутник «Черный рыцарь Hi-Tech

Камера МКС снова могла снять таинственный спутник «Черный рыцарь

У невесты звезды КВН обнаружили рак на последней стадии Showbiz

У невесты звезды КВН обнаружили рак на последней стадии

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
67 500 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
190 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Дом
Дом Ozolnieki
215 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
32 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Дом, Юрмала
Продают Дом, Юрмала 275 000 EUR
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 500 EUR
Продают Квартиры Кенгарагс
Продают Квартиры Кенгарагс 82 000 EUR
Продают Квартиры в новостройках Плявниеки
Продают Квартиры в новостройках Плявниеки 44472 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
KLIENTU SERVISA PROFESIONĀLIS/-E ...
KLIENTU SERVISA PROFESIONĀLIS/-E ...
KLIENTU KONSULTANTS/E - PĀRDEV ...
KLIENTU KONSULTANTS/E - PĀRDEV ...
RAŽOŠANAS DIREKTORS/-E
RAŽOŠANAS DIREKTORS/-E
DARBA DROŠĪBAS KVALITĀTES (SHE ...
DARBA DROŠĪBAS KVALITĀTES (SHE ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 