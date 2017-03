33-летняя американка напала в магазине на пресс-секретаря Белого дома

33-летняя американка индийского происхождения Шри Чаухан (Shree Chauhan), увидев политика, начала задавать ему вопросы, транслируя происходящее в Periscope.

В частности, женщина спросила, «как вы себя чувствуете, разваливая страну», каково это «работать на фашиста», «помогал ли он русским» и «является ли он также преступником».

ольшинство вопросов Спайсер проигнорировал, ответив только, что США «настолько великая страна, что позволяет вам здесь находиться».

Asking @PressSec questions in Apple Store since he doesn't like the press. https://t.co/l493z2gG4x— Shree ✊🏾❤️🇺🇸 (@shreec) 11 March 2017