Перенесена встреча Трампа и Меркель

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Встречу президента США Дональда Трампа и канцлера Германии Ангелы Меркель пришлось перенести на другую дату из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Белого дома Шона Спайсра.

Переговоры были назначены на 14 марта. Однако позднее стало известно, что в Вашингтоне ожидается снежный шторм. «Президент провел разговор с канцлером Германии, и они ввиду погодной ситуации согласились отложить встречу, она перенесена на предстоящую пятницу, 17 марта, расписание мероприятий будет тем же», — цитирует информагентство пресс-секретаря американского лидера.

Спайсер добавил, что Трамп извещен о непогоде и отдал распоряжение своей администрации быть на связи с губернаторами.

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Надвигающийся на восточное побережье поздний снежный шторм несет похолодание. В январе и феврале на северо-востоке США столбики термометров не раз поднимались выше 20 градусов Цельсия, однако ожидается, что в понедельник и вторник температуре останется в промежутке от -4 до -2 градусов Цельсия. По данным агентства, в зоне непогоды могут оказаться десятки миллионов человек.

10 марта сообщалось, что во время встречи Дональд Трамп намерен выяснить мнение Ангелы Меркель относительно разрешение конфликта на востоке Украины, а также ознакомиться с ее взглядами на стратегию переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

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