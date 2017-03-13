WP: советница Трампа допустила использование телевизоров и микроволновок для прослушки

Дональд Трамп и Келлиэнн Конуэй
 

Дональд Трамп и Келлиэнн Конуэй. Фото: REUTERS/Scanpix

Советник президента США Дональда Трампа Кэллиэнн Конуэй предположила, что прослушка в резиденции президента в «Трамп-тауэр» могла осуществляться с помощью телефонов, телевизоров и микроволновых печей, пишет Washington Post.

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Как пишет издание, на вопрос о просушивании телефонных устройств в Белом доме Конуэй в ходе интервью заявила, что есть разговоры о том, «как телефоны, телевизоры и микроволновые печи могут превращаются в камеры, это просто факт современной жизни».

Отмечается, что возможно Конуэй имела в виду данные из документов ЦРУ, которые были опубликованы WikiLeaks на прошлой неделе, о том, что подключенные к интернету телевизоры Samsung могут стать микрофонами.

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ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Yes, Kellyanne Conway suggested Trump Tower could have been monitored through TVs and microwaves

Позднее Конуэй написала в своем твиттере, что ее слова в интервью «были выдернуты из контекста».

Издание подчеркивает, что, возможно, Конуэй просто не понимала, о чем говорила, в таком случае для администрации Трампа может быть сложно сосредоточить внимание на повестке дня президента. Если же она хотела просто упомянуть это без каких-либо доказательств, то такой шаг является довольно циничным.

Ранее сообщалось, что Белый дом раскритиковали за отказ наказать советницу Трампа.

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