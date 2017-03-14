Снежная буря в США: отменены тысячи авиарейсов

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Во вторник, 13 марта, из-за надвигающейся снежной бури на северо-востоке США были отменены более пяти тысяч рейсов. Как сообщает Fox News, также частично закрыто движение по железной дороге и в метро.

Всего, по данным сервиса FlightAware, будут отменены 6 500 авиарейсов. Больше всего рейсов отменено в аэропортах таких городов, как Нью-Йорк, Вашингтон, Бостон, Балтимор и Филадельфия.

Примечательно, что сейчас в США начало весенних каникул, а в это время нагрузка на аэропорты и железные дороги вырастает особенно.

На США надвигается сильная снежная буря

Фото: На США надвигается сильная снежная буря0

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Чрезвычайное положение объявлено в Нью-Йорке и штате Нью-Джерси. Буря и метель, как ожидается, принесут в Нью-Йорк около 60 сантиметров осадков. Скорость ветра местами будет достигать 96 км/ч.

Как уже писал Русский TVNET, в связи со штормом были перенесены переговоры президента США Дональда Трампа с канцлером Германии Ангелой Меркель.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Nor'easter begins to lash the region; at least 5,000 flights canceled, rush-hour commute in crosshairs


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