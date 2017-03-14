В Японии потребовали снять с поста оскандалившуюся главу минобороны

Томоми Инада
 

Томоми Инада. Фото: REUTERS/Scanpix

Главная оппозиционная Демократическая партия Японии потребовала отставки министра обороны Томоми Инады.

По мнению главы политического совета партии Огути Хироси, она «совершенно не подходит на роль министра обороны».

Ранее глава японского оборонного ведомства оказалась в центре скандала вокруг покупки организацией с националистическим уклоном «Моритомо гакуэн» земли под частную школу по заниженной цене. В частности, министра обвиняют в том, что в 2004 году она предоставляла юридические услуги этой организации и выступала ее представителем в суде. Тогда Инада работала адвокатом.

Реклама

В скандале был замешан и премьер-министр Синдзо Абэ, так как его супруга Акиэ Абэ должная была стать почетным директором новой школы, но потом отказалась.


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Jaunmārupe, 90000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 84900 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 149000 EUR

reklama.vesti.lv

Видео: Бритни Спирс показала идеальную фигуру в бикини Showbiz

Видео: Бритни Спирс показала идеальную фигуру в бикини

Как быстро избавиться от символа страсти - простите, засоса? Wo&Men

Как быстро избавиться от символа страсти - простите, засоса?

15 фраз, которые все мужчины жаждут услышать хотя бы раз! Wo&Men

15 фраз, которые все мужчины жаждут услышать хотя бы раз!

Названо число черных дыр в Млечном Пути Hi-Tech

Названо число черных дыр в Млечном Пути

У невесты звезды КВН обнаружили рак на последней стадии Showbiz

У невесты звезды КВН обнаружили рак на последней стадии

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Квартира
Квартира Rīga
67 500 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
22 500 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Дом
Дом Ozolnieki
215 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Baltezers
138 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Дом, Юрмала
Продают Дом, Юрмала 275 000 EUR
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 500 EUR
Продают Квартиры Кенгарагс
Продают Квартиры Кенгарагс 82 000 EUR
Продают Квартиры в новостройках Плявниеки
Продают Квартиры в новостройках Плявниеки 44472 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
KLIENTU APKALPOŠANAS VADĪTĀJU
KLIENTU APKALPOŠANAS VADĪTĀJU
KLIENTU SERVISA SPECIĀLISTS/-E
KLIENTU SERVISA SPECIĀLISTS/-E
ZĪMOLA VADĪTĀJU
ZĪMOLA VADĪTĀJU
SERTIFICĒTU ARHITEKTU
SERTIFICĒTU ARHITEKTU
http://alkoutlet.lv

Темы

 