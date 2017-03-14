В Японии потребовали снять с поста оскандалившуюся главу минобороны

Главная оппозиционная Демократическая партия Японии потребовала отставки министра обороны Томоми Инады.

По мнению главы политического совета партии Огути Хироси, она «совершенно не подходит на роль министра обороны».

Ранее глава японского оборонного ведомства оказалась в центре скандала вокруг покупки организацией с националистическим уклоном «Моритомо гакуэн» земли под частную школу по заниженной цене. В частности, министра обвиняют в том, что в 2004 году она предоставляла юридические услуги этой организации и выступала ее представителем в суде. Тогда Инада работала адвокатом.

Реклама

В скандале был замешан и премьер-министр Синдзо Абэ, так как его супруга Акиэ Абэ должная была стать почетным директором новой школы, но потом отказалась.