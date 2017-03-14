В Китае автобус въехал в толпу людей

 

Фото: REUTERS/Scanpix

В провинции Шаньдун (Китай) автобус въехал в людей на тротуаре. В результате инцидента погибли четыре человека, передает агентство Синьхуа.

Инцидент произошел в городском округе Цинчжоу. Автобус врезался прямо в прохожих, которые стояли у торговых киосков возле дороги. В результате пострадали 23 человека, четверо позднее скончались. Состояние еще пяти пострадавших оценивается как тяжелое.

По словам свидетелей ДТП, автобус двигался с явным превышением скорости. На повороте многотонную машину занесло, и она вылетела на тротуар, где в этот момент находились люди, пишет Чжунго жибао.

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Прибывшие к месту ЧП сотрудники правоохранительных органов задержали водителя автобуса. По его словам, у транспортного средства отказали тормоза. Так ли это на самом деле предстоит выяснить сотрудникам дорожной полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что на Гаити автобус сбил насмерть около 40 человек.


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