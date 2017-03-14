Эрдоган: Для решения конфликта с Нидерландами одних извинений недостаточно

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что дипломатический конфликт с Нидерландами нельзя решить извинениями.
Как передает Reuters, турецкий лидер также пригрозил «принять дальнейшие меры» в отношении Нидерландов.
По его словам, канцлер Германии Ангела Меркель атаковала Турцию таким же образом, как полиция Нидерландов использовала собак и водные пушки в отношении турецких протестующих у консульства Анкары в Роттердаме.
Эрдоган отметил, что
Меркель «ничем не отличается от Нидерландов», и призвал иммигрировавших в ЕС турок не голосовать за «расистов» на ближайших выборах в европейских странах.
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу планировал 11 марта посетить митинг в Роттердаме по поводу референдума 16 апреля о поправках в конституцию Турции. Его самолет не пустили в Нидерланды. После этого между двумя странами разгореля дипломатический конфликт. Эрдоган пригрозил ввести санкции против Нидерландов.Еще по этой теме