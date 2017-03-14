Эрдоган: Для решения конфликта с Нидерландами одних извинений недостаточно

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
 

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: AP/Scanpix

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что дипломатический конфликт с Нидерландами нельзя решить извинениями.

Как передает Reuters, турецкий лидер также пригрозил «принять дальнейшие меры» в отношении Нидерландов.

По его словам, канцлер Германии Ангела Меркель атаковала Турцию таким же образом, как полиция Нидерландов использовала собак и водные пушки в отношении турецких протестующих у консульства Анкары в Роттердаме.

Реклама

Эрдоган отметил, что

Меркель «ничем не отличается от Нидерландов», и призвал иммигрировавших в ЕС турок не голосовать за «расистов» на ближайших выборах в европейских странах.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу планировал 11 марта посетить митинг в Роттердаме по поводу референдума 16 апреля о поправках в конституцию Турции. Его самолет не пустили в Нидерланды. После этого между двумя странами разгореля дипломатический конфликт. Эрдоган пригрозил ввести санкции против Нидерландов.

Еще по этой теме
Голландский премьер потребовал извинений от Турции за слова о нацистах

Голландский премьер потребовал извинений от Турции за слова о нацистах

Совет Европы призвал к диалогу с Турцией

Совет Европы призвал к диалогу с Турцией

Нидерланды отказали в посадке самолету главы МИД Турции

Нидерланды отказали в посадке самолету главы МИД Турции


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 52500 EUR
Дом
Дом, Rīga, 399000 EUR
Земля
Земля, Jelgava, 20000 EUR

reklama.vesti.lv

Майли Сайрус вышла замуж? Смотри фото! Showbiz

Майли Сайрус вышла замуж? Смотри фото!

15 фраз, которые все мужчины жаждут услышать хотя бы раз! Wo&Men

15 фраз, которые все мужчины жаждут услышать хотя бы раз!

Девушка с синдромом кошачьего глаза стала моделью Wo&Men

Девушка с синдромом кошачьего глаза стала моделью

Виктория Боня показала шикарные аппартаменты в Голливуде Showbiz

Виктория Боня показала шикарные аппартаменты в Голливуде

Кейт в курсе? Уильям отдыхает в Швейцарии с сексапильной моделью Wo&Men

Кейт в курсе? Уильям отдыхает в Швейцарии с сексапильной моделью

Нидерланды

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
22 500 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Квартира
Квартира Rīga
67 500 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Дом, Юрмала
Продают Дом, Юрмала 275 000 EUR
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 500 EUR
Продают Квартиры Кенгарагс
Продают Квартиры Кенгарагс 82 000 EUR
Продают Квартиры в новостройках Плявниеки
Продают Квартиры в новостройках Плявниеки 44472 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
KLIENTU SERVISA SPECIĀLISTS/-E
KLIENTU SERVISA SPECIĀLISTS/-E
ZĪMOLA VADĪTĀJU
ZĪMOLA VADĪTĀJU
SERTIFICĒTU ARHITEKTU
SERTIFICĒTU ARHITEKTU
SERVISA INŽENIERIS/-E
SERVISA INŽENIERIS/-E
http://alkoutlet.lv

Темы

 