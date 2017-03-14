«Не уберегли»... Социальные сети шутят о Дмитрии Медведеве

 

Фото: Mikhail Metzel/TASS/Scanpix

На заседании правительства Владимир Путин сообщил, что премьер-министр Дмитрий Медведев заболел гриппом, но сделал это президент в шутливой форме. Благодарные читатели подхватили шутку с энтузиазмом.

Владимир Путин на заседании правительства, где отсутствовал его председатель Дмитрий Медведев, рассказал собравшимся, что премьер заболел, сообщает РИА Новости.

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«Эпидемическая ситуация вроде как идёт на убыль, тем не менее ситуация пока ещё серьёзная. Дмитрия Анатольевича не уберегли», - объяснил Путин. Блогеры и микроблогеры тут же подхватили интересное словосочетание. Твиттер, фейсбук и даже «ВК» празднуют появление удачно зашедшего мема.

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Премьер-министр часто становится объектом насмешек в социальных сетях. Тема, когда в ответ на реплику о расследовании ФБК и Алексея Навального в инстаграме Медведев поздравил подписчицу с днём рождения, к тому же сделав орфографическую ошибку, тоже стала одной из популярных на прошлой неделе. До этого из самого расследования многие извлекли информацию о том, какие кроссовки и рубашки покупает премьер, и это само по себе стало предметом для шуток.

Twitter

Twitter

Twitter

До этого мемом стала фраза Медведева «Денег нет, но вы держитесь», сказанная на встрече с пенсионерами в Крыму, а также предложение переименовать «американо» в «русиано» (которое, впрочем, Медведеву приписывают ошибочно).

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