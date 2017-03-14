СМИ: Шотландии придется заново вступать в ЕС в случае отделения от Британии

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Если Шотландия выйдет из состава Великобритании, она должна будет заново подать заявку на получение членства в Евросоюзе.

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Как пишет The Guardian, бывший председатель Европейской комиссии Хосе Мануэль Баррозу пояснил, что любая независимая страна должна пройти стандартную процедуру, чтобы вступить в ЕС.

«Для ЕС независимая Шотландия с юридической точки зрения, безусловно, будет новым государством.

Если страна меняет свой статус, она должна начать новые переговоры с ЕС», — сказал он.

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Это же касается и членства страны НАТО, добавил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

Издание отмечает, что это обстоятельство может помешать первому министру страны Николе Стреджен провести референдум по выходу из королевства.

Ранее глава британского правительства Тереза Мэй раскритиковала попытки первого министра Шотландии Николы Стерджен устроить референдум по выходу страны из Соединенного Королевства.

Как заявил экс-председатель Европейской комиссии Хосе Мануэль Баррозу,

любая независимая страна должна пройти стандартную процедуру приема и вести переговоры, чтобы вступить в ЕС.

Первый референдум о независимости Шотландии состоялся 18 сентября 2014 года. Тогда 55% голосовавших высказались против отделения от Великобритании.

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