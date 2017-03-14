На депутата Европарламента наложили беспрецедентные санкции.за оскорбление женщин

Председатель Европейского парламента Антонио Таяни принял решение наказать польского депутата Януша Корвин-Микке за выступление против равенства полов, передает Интерфакс.

На предыдущей пленарной сессии Европарламента депутат от Польши в дебатах о равной оплате труда для мужчин и женщин заявил, что женщины слабее и глупее мужчин, а потому должны получать меньшую зарплату.

«Я не потерплю такого поведения, тем более недопустимого, что оно сделано человеком, который должен бы быть достойным представителем европейских народов. Оскорбляя всех женщин, он попрал наши основополагающие ценности», – заявил Антонио Таяни.

Реклама

Он наложил на провинившегося беспрецедентные санкции: Корвин-Микке будет

оштрафован на сумму месячного депутатского вознаграждения, отстранен на 10 дней от любой деятельности в Европарламенте и не сможет представлять ЕП в течение года.

Антонио Таяни принес извинения всем, кто почувствовал себя оскорбленным или шокированным словами польского евродепутата, подчеркнув, что впредь никогда не допустит подобного поведения.

Как сообщал Корреспондент.net, в феврале 2016 года ГПУ начала следствие против Януша Корвина-Микке, который в декабре 2015 года посетил аннексированный Крым, прибыв на полуостров со стороны России.