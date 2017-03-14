Военные подразделения Южной Осетии могут войти в состав ВС РФ

Под вхождением отдельных подразделений в состав ВС РФ подразумевается прием граждан на военную службу по контракту

Президент России Владимир Путин распорядился принять предложение правительства РФ и подписать соглашение о порядке вхождения отдельных военных подразделений Южной Осетии в состав Вооруженных сил РФ. Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано на официальном портале правовой информации.

Путин также поручил Минобороны РФ провести переговоры с югоосетинской стороной и подписать это соглашение от имени Москвы.

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Под вхождением отдельных подразделений в состав ВС РФ в соглашении понимается прием граждан на военную службу по контракту в ВС РФ и направление их для прохождения военной службы в российскую военную базу в добровольном порядке. При заключении подобного контракта гражданин должен быть уволен с военной службы в ВС Южной Осетии, при этом дальнейшее прохождение им военной службы осуществляется в соответствии с законодательством России.

Соглашение о вхождении отдельных подразделений министерства обороны Южной Осетии в состав ВС России является дополнительным в рамках Договора о союзничестве и интеграции, который был подписан президентами двух стран 18 марта 2015 года.

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