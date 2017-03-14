Обрушение на мусорной свалке в столице Эфиопии унесло более 70 жизней

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

В Эфиопии выросло число жителей, погибших от завала на крупнейшей свалке близ Аддис Абебы. По последним данным, в скорбном списке уже 72 человека, судьба еще десятков остается неизвестной.

Парламент страны объявил трехдневный траур с связи с трагедией. Продлится он до 17 марта, сообщает «Синьхуа».

Из-под груд мусора живыми ранне были извлечены 37 человек.

Большинство погибших — это женщины и дети, которые были вынуждены были жить посреди мусорохранилища.

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Свалка рядом со столицей появилась 50 лет назад и с тех пор постоянно растет.

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