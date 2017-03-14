Обрушение на мусорной свалке в столице Эфиопии унесло более 70 жизней

В Эфиопии выросло число жителей, погибших от завала на крупнейшей свалке близ Аддис Абебы. По последним данным, в скорбном списке уже 72 человека, судьба еще десятков остается неизвестной.
Парламент страны объявил трехдневный траур с связи с трагедией. Продлится он до 17 марта, сообщает «Синьхуа».
Из-под груд мусора живыми ранне были извлечены 37 человек.
Большинство погибших — это женщины и дети, которые были вынуждены были жить посреди мусорохранилища.
Свалка рядом со столицей появилась 50 лет назад и с тех пор постоянно растет.Еще по этой теме