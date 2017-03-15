США грозят выйти из Совета ООН по правам человека

Совет ООН должен провести ряд реформ, заявил американский госсекретарь

Совет по правам человека ООН должен провести существенные внутренние реформы, иначе США могут выйти из этой структуры, заявил американский госсекретарь Рекс Тиллерсон, передает Foreign Policy.

«Учитывая, что это, может быть, единственная подобного рода организация, приверженная отстаиванию человеческих прав, Совету по правам человека ООН требуется существенная реформа для того, чтобы мы (США - ред.) продолжали входить в ее состав», - заявил он.

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Тиллерсон отметил, что США «продолжают оценивать эффективность его (СПЧ ООН - ред.) работы».

«Если они не проведут такие реформы, мы собираемся поставить под вопрос целесообразность нашего членства», - добавил он.

Издание, к которому попало в распоряжение письмо госсекретаря США, отмечает, что Вашингтон ставит под сомнение возможность продолжить членство в организации наряду со странами, где регулярно фиксируются нарушения прав человека. Среди таких стран Тиллерсон приводит Китай, Саудовскую Аравию и Египет.

В настоящий момент в Совет по правам человека ООН входят 47 государств.

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