В Киеве протестующие забросали камнями отделение Альфа-банка

В Киеве активисты, протестующие против разгона железнодорожной блокады Донбасса, под крики «Слава Украине», напали на отделение Альфа-банка.
Портал korrespondent.net cообщает, что всего в акции участвуют больше ста человек. Они взрывают петарды, ломают бордюр и тротуарную плитку и бросают его в сторону банка.
Прибічники «блокадників» намагаються розтрощити відділення «Альфа-Банку» у центрі Києва.
НАЖИВО: https://t.co/U29q1DbwF6 pic.twitter.com/8sDfV2L71N— Hromadske.UA (@HromadskeUA) 14 марта 2017 г.
Під Альфа-банком зараз pic.twitter.com/NpWCUfZXri— Ще той Кудимець (@Zoreslav4yk) 14 марта 2017 г.