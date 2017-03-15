В Киеве протестующие забросали камнями отделение Альфа-банка

В Киеве активисты, протестующие против разгона железнодорожной блокады Донбасса, под крики «Слава Украине», напали на отделение Альфа-банка.

Портал korrespondent.net cообщает, что всего в акции участвуют больше ста человек. Они взрывают петарды, ломают бордюр и тротуарную плитку и бросают его в сторону банка.

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