Импичмент в Южной Корее: известна дата проведения досрочных выборов президента

 

Фото: AP/Scanpix

Досрочные выборы президента состоятся в Южной Корее 9 мая, такое решение принято на заседании Госсовета страны. Об этом в среду, 15 марта, сообщает Reuters.

Как отмечает агентство, премьер-министр страны Хван Гёан (Hwang Kyo-ahn), исполнявший с декабря прошлого года обязанности главы государства, не будет принимать участие в выборах.

Голосование состоится в связи с отстранением от власти президента Пак Кын Хе из-за крупного коррупционного скандала. 10 марта Конституционный суд страны утвердил решение парламента о ее импичменте.

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Причиной скандала стала гадалка и близкая подруга президента Чхве Сун Силь. Ее обвиняют в давлении на десятки крупнейших фирм с целью перечисления ими денег в два некоммерческих фонда. В деле фигурирует сумма в 77,4 миллиарда вон (65,6 миллиона долларов).

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