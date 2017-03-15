Спецслужбы предотвратили теракт в Москве на 8 марта

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: RIA Novosti/Scanpix

8 марта во время праздничных гуляний 23-летний гражданин Таджикистана Изаттило М. пытался устроить теракт в столице России. Неудавшемуся смертнику грозит пожизненный срок, сообщают Известия.

Спецслужбы РФ нарушили планы боевиков ИГ: неудавшегося смертника задержали прямо в аэропорту.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Оригинал материала ЗДЕСЬ!

Реклама

На допросе Изаттило понял, что его хотят депортировать в Таджикистан, где грозит пожизненный срок, и попытался покончить с собой.

— Изаттило попытался разбить свой телефон, затем схватил ножницы и воткнул себе в шею, пытаясь перерезать горло, — рассказал источник«Известий». — Помешать суициду успели сотрудники спецслужб, скрутившие его. Гражданина Таджикистана доставили в больницу. В ходе проверки выяснилось, что Изаттило М. успел повоевать в Сирии.

Сотрудники спецслужб начали доследственную проверку.

В спецслужбах РФ отметили, что на территории Москвы и области действуют несколько «спящих» ячеек «Исламского государства». Члены этих организаций ждут указаний от центрального аппарата и распространяют агитационные материалы.


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 13000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 149000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 81100 EUR

reklama.vesti.lv

Tesla выпустит маленький кроссовер Model Y в 2018 году Hi-Tech

Tesla выпустит маленький кроссовер Model Y в 2018 году

В смартфонах на Android обнаружили предустановленный вирус Hi-Tech

В смартфонах на Android обнаружили предустановленный вирус

Facebook запретил использовать данные о пользователях для слежки Hi-Tech

Facebook запретил использовать данные о пользователях для слежки

Дочери Эйнарса Репше предстоит тяжелая операция Showbiz

Дочери Эйнарса Репше предстоит тяжелая операция

Девушка с синдромом кошачьего глаза стала моделью Wo&Men

Девушка с синдромом кошачьего глаза стала моделью

Происшествия и ЧП

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
67 500 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
22 500 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
32 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Земля Гробиньская вол.
Продают Земля Гробиньская вол. 117 000 EUR
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 500 EUR
Продают Квартиры Кенгарагс
Продают Квартиры Кенгарагс 82 000 EUR
Сдают Дом, Тейка
Сдают Дом, Тейка 1 900 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
RECRUITMENT LEAD
RECRUITMENT LEAD
МЕНЕДЖЕРА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ КЛИЕ ...
МЕНЕДЖЕРА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ КЛИЕ ...
KLIENTU APKALPOŠANAS MENEDŽERI ( ...
KLIENTU APKALPOŠANAS MENEDŽERI ( ...
PERSONĀLA ATLASES VADĪTĀJS/-A
PERSONĀLA ATLASES VADĪTĀJS/-A
http://alkoutlet.lv

Темы

 