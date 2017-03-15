Спецслужбы предотвратили теракт в Москве на 8 марта

8 марта во время праздничных гуляний 23-летний гражданин Таджикистана Изаттило М. пытался устроить теракт в столице России. Неудавшемуся смертнику грозит пожизненный срок, сообщают Известия.

Спецслужбы РФ нарушили планы боевиков ИГ: неудавшегося смертника задержали прямо в аэропорту.

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На допросе Изаттило понял, что его хотят депортировать в Таджикистан, где грозит пожизненный срок, и попытался покончить с собой.

— Изаттило попытался разбить свой телефон, затем схватил ножницы и воткнул себе в шею, пытаясь перерезать горло, — рассказал источник«Известий». — Помешать суициду успели сотрудники спецслужб, скрутившие его. Гражданина Таджикистана доставили в больницу. В ходе проверки выяснилось, что Изаттило М. успел повоевать в Сирии.

Сотрудники спецслужб начали доследственную проверку.

В спецслужбах РФ отметили, что на территории Москвы и области действуют несколько «спящих» ячеек «Исламского государства». Члены этих организаций ждут указаний от центрального аппарата и распространяют агитационные материалы.