Авиакомпания раздает бесплатные билеты за хорошее поведение

Британская авиакомпания Monarch предлагает билеты первого класса бесплатно тем своим клиентам, которые вежливы и хорошо себя ведут, пишет Postimees Reis со ссылкой на Travel and Leisure.

Лоукостер предлагает бесплатные билеты клиентам, которые звонят в справочную службу авиакомпании. Однако различные льготы могут получить лишь те, у кого возникли проблемы при бронировании полета. При этом позвонивший должен быть предельно вежливым.

Самым воспитанным клиентам предлагаются также различные бонусы

- например, место с дополнительным пространством для ног или преимущество в очереди при проверке безопасности в аэропорту. Однако количество таких бонусов ограничено -

они рассчитаны на десять бронирований в неделю, то есть в неделю их могут получить около 25 человек.

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«О нас часто говорят как о самой щедрой авиакомпании, и мы этим гордимся», - сказал действующий руководитель Monarch Нильс Кристи.

«Наши работники всегда вежливы с клиентами, теперь они смогут награждать и тех, кто вежлив с ними», - добавил он.

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