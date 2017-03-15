Авиакомпания раздает бесплатные билеты за хорошее поведение

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

Британская авиакомпания Monarch предлагает билеты первого класса бесплатно тем своим клиентам, которые вежливы и хорошо себя ведут, пишет Postimees Reis со ссылкой на Travel and Leisure.

Лоукостер предлагает бесплатные билеты клиентам, которые звонят в справочную службу авиакомпании. Однако различные льготы могут получить лишь те, у кого возникли проблемы при бронировании полета. При этом позвонивший должен быть предельно вежливым.

Самым воспитанным клиентам предлагаются также различные бонусы

- например, место с дополнительным пространством для ног или преимущество в очереди при проверке безопасности в аэропорту. Однако количество таких бонусов ограничено -

они рассчитаны на десять бронирований в неделю, то есть в неделю их могут получить около 25 человек.

Реклама

«О нас часто говорят как о самой щедрой авиакомпании, и мы этим гордимся», - сказал действующий руководитель Monarch Нильс Кристи.

«Наши работники всегда вежливы с клиентами, теперь они смогут награждать и тех, кто вежлив с ними», - добавил он.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Оригинал публикации

-


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 52500 EUR
Дом
Дом, Rīga, 269000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 98000 EUR

reklama.vesti.lv

Дочери Эйнарса Репше предстоит тяжелая операция Showbiz

Дочери Эйнарса Репше предстоит тяжелая операция

СМИ: Скверная игра Путина с кандидаткой «Евровидения" Showbiz

СМИ: Скверная игра Путина с кандидаткой «Евровидения"

Известна причина самоубийства 25-летнего латвийского драматурга Showbiz

Известна причина самоубийства 25-летнего латвийского драматурга

Tesla выпустит маленький кроссовер Model Y в 2018 году Hi-Tech

Tesla выпустит маленький кроссовер Model Y в 2018 году

Кейт в курсе? Уильям отдыхает в Швейцарии с сексапильной моделью Wo&Men

Кейт в курсе? Уильям отдыхает в Швейцарии с сексапильной моделью

Авиация

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Baltezers
138 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
32 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Квартира
Квартира Rīga
22 500 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
190 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Земля Гробиньская вол.
Продают Земля Гробиньская вол. 117 000 EUR
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 500 EUR
Продают Квартиры Кенгарагс
Продают Квартиры Кенгарагс 82 000 EUR
Сдают Дом, Тейка
Сдают Дом, Тейка 1 900 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTI/-U
PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTI/-U
ASISTENTS/-E - PALĪGS/-DZE
ASISTENTS/-E - PALĪGS/-DZE
LOĢISTIKAS SPECIĀLISTI/-U
LOĢISTIKAS SPECIĀLISTI/-U
ŪK, ŪKT SADAĻAS PROJEKTĒTĀJU
ŪK, ŪKT SADAĻAS PROJEKTĒTĀJU
http://alkoutlet.lv

Темы

 