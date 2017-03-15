В результате теракта в Дамаске погибли не менее 25 человек

Террорист-смертник устроил взрыв в расположенном в центре сирийской столицы дворце юстиции. Теракт стал вторым в Дамаске за последние пять дней.

В результате осуществленного террористом-смертником мощного взрыва в здании суда в Дамаске погибли не менее 25 человек. Теракт был направлен на дворец юстиции в центре сирийской столице неподалеку от старого города, сообщают в среду, 25 марта, сирийские государственные СМИ. По данным правозащитной организации Сирийский национальный совет по правам человека, теракт унес жизни не менее 29 человек.

Теракт стал вторым в Дамаске за последние пять дней. 11 марта в результате двух взрывов в центре города погибли не менее 74 человек. Теракты были направлены на автобусы с туристами из Ирана, которые намеревались посетить шиитские святыни. Один из взрывов произошел в то время, когда автобус проезжал мимо бомбы, размещенной на обочине дороги. Другой взрыв устроил террорист-смертник в районе Баб ас-Сагир, где расположено кладбище, являющееся местом паломничества шиитов со всего мира.

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