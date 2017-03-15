Lufthansa разрешила многолетний конфликт с пилотами

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Многолетний спор о зарплатах и пенсионных выплатах между руководством немецкого авиационного концерна Lufthansa и профсоюзом пилотов Cockpit улажен. Достигнута договоренность по спорным вопросам тарифной политики, передает DW со ссылкой на представителей руководства компании во Франкфурте-на-Майне.

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Профсоюз Cockpit согласился на отказ от ежегодной индексации взносов работодателя в пенсионный фонд пилотов. Компания, в свою очередь, гарантирует, что до середины 2022 года авиапарк Lufthansa будет состоять не менее чем из 325 самолетов.

Таким образом,

появится возможность увеличить число командиров экипажей авиакомпании еще на 600 человек

, и 700 уже обученных сотрудников смогут быть трудоустроены, отмечает СМИ.

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Как сообщается, базовое соглашение между Lufthansa и профсоюзом Cockpit будет действовать до июня 2022 года.

Ранее газета Bild писала, что

Lufthansa теряла около 15 млн евро в день из-за забастовок пилотов.

По оценкам издания, прошедшая в конце декабря прошлого года серия стачек нанесла ущерб концерну в 75 млн евро.

Всего за время забастовок были отменены почти 2 тыс. рейсов.

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