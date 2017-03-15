США обвинили сотрудников ФСБ России в атаке на Yahoo

 

Фото: Reuters/Scanpix

Министерство юстиции США предъявило обвинения по делу о взломе аккаунтов пользователей Yahoo группе хакеров, в числе которых два сотрудника ФСБ России.

Осенью интернет-компания сообщила о крупнейшей утечке личных данных 500 миллионов пользователей, произошедшей в 2014 году. В Yahoo заявили, что считают, что за взломом стоит правительство некой страны, однако подробностей не привели.

Украденные данные включали личную информацию, включая имена пользователей и их электронную переписку, даты рождения, телефонные номера и зашифрованные пароли, а также «незашифрованные секретные вопросы и ответы на них», которые использовались для дополнительной верификации доступа.

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Обвинения по этому делу предъявлены двум сотрудникам ФСБ России и двум хакерам, предположительно, нанятым россиянами.

Это первые обвинения в киберпреступлении, предъявленные представителям российских спецслужб, отмечает Washington Post.

Минюст подозревает их в хакерской деятельности, электронном мошенничестве, краже коммерческой тайны, экономическом шпионаже.

По данным СМИ, обвинения не связаны со взломом серверов Национального комитета Демократической партии и расследовании ФБР о предполагаемом вмешательстве России в президентскую кампанию в 2016 году.

Ранее сообщалось, что Yahoo тайно сканировала миллионы аккаунтов электронной почты своих пользователей по запросу спецслужб США.


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