В Италии арестованы 69 представителей мафиозного клана

 

Фото: AP/Scanpix

В Италии арестованы 69 человек, которых правоохранители подозревают в причастности к коррупционным схемам в Неаполе. Как сообщает итальянское издание Corriere della Sera, антикоррупционная операция была направлена против известного мафиозного клана Casalesi, который действует на территории Неаполя.

Как сообщается, преступники контролируют большой объем сыра моцарелла, который производится в южной части Италии.

Операция была проведена в 10 итальянских городах, в результате чего порядка 36 человек в настоящий момент находятся под домашним арестом. Среди арестованных числятся политики, госслужащие, профессора и бизнесмены, и даже бывший мэр Помпей.

Реклама

О том, какие именно меры ответственности им грозят в случае вынесения обвинительного приговора, не уточняется.

Еще по этой теме
Итальянскую мафию подозревают в организации лесных пожаров

Итальянскую мафию подозревают в организации лесных пожаров

В Италии арестован один из самых опасных мафиози

В Италии арестован один из самых опасных мафиози


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Jaunmārupe, 90000 EUR
Дом
Дом, Rīga, 399000 EUR
Дом
Дом, Cēsis, 83000 EUR

reklama.vesti.lv

В Польше повторили бесчеловечный эксперимент Hi-Tech

В Польше повторили бесчеловечный эксперимент

Как выглядит Nokia 3310 после 20 часов в ацетоне (видео) Hi-Tech

Как выглядит Nokia 3310 после 20 часов в ацетоне (видео)

У пассажирки на голове взорвались наушники во время авиарейса Hi-Tech

У пассажирки на голове взорвались наушники во время авиарейса

Проверял дом на наличие термитов,но обнаружил нечто более жуткое Hi-Tech

Проверял дом на наличие термитов,но обнаружил нечто более жуткое

Дочери Эйнарса Репше предстоит тяжелая операция Showbiz

Дочери Эйнарса Репше предстоит тяжелая операция

Италия

Происшествия и ЧП

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Baldone
130 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
67 500 EUR
Квартира
Квартира Rīga
22 500 EUR
Квартира
Квартира Rīga
32 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
190 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Земля Гробиньская вол.
Продают Земля Гробиньская вол. 117 000 EUR
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 500 EUR
Продают Квартиры Кенгарагс
Продают Квартиры Кенгарагс 82 000 EUR
Сдают Дом, Тейка
Сдают Дом, Тейка 1 900 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
NOLIKTAVAS PĀRZINIS/-E
NOLIKTAVAS PĀRZINIS/-E
PROJEKTU VADĪTĀJS/-A
PROJEKTU VADĪTĀJS/-A
JURISTU/-I
JURISTU/-I
DIZAINA PREČU VEIKALA VADĪTĀJU
DIZAINA PREČU VEIKALA VADĪTĀJU
http://alkoutlet.lv

Темы

 