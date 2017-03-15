Польша отложила введение евро минимум на 10 лет

Польша не собирается принимать евро в течение 10 или 20 лет. Об этом заявил польский вице-премьер Матеуш Моравецкий, сообщает Bloomberg в среду, 15 марта.

По словам вице-премьера, если страна лишится таких инструментов, как возможность эмитировать долг, устанавливать процентные ставки и печатать свободно конвертируемую валюту, то «быстро пожалеет» о таком решении.

«Через 10-20 лет, когда ключевые параметры экономики страны будут схожими с теми, что есть в Германии, Франции и Нидерландах, мы подумаем над этим»,

— сказал он.

Реклама

В то же время глава партии «Право и Справедливость» (ПиС) Ярослав Качинский отметил, что Польша может перейти на евро только тогда, когда ее ВВП на душу населения составит 85 процентов от германского. При этом, по данным Bloomberg, сейчас он равен (по паритету покупательной способности) 69 процентам от среднеевропейского. Когда Польша вступала в ЕС, он составлял менее 50 процентов. В то же время темпы роста экономики Польши выше средних по Евросоюзу.

Качинский также заявил, что тем, кто думает, что «Запад полон добрых дядь, которые позаботятся о наших интересах», вообще не следует заниматься политикой. Он считает, что

введение евро превратит Польшу «в периферийную нацию навсегда».

В марте между Варшавой и Брюсселем возник конфликт, когда Польша отказалась подписывать итоговую декларацию саммита Евросоюза (ЕС) из-за переизбрания на новый срок Дональда Туска председателем Евросовета. Польская делегация была крайне недовольна избранием Туска, ранее являвшегося вице-премьером страны.

Еще по этой теме