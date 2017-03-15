Главе Минфина ФРГ прислали по почте пакет со взрывчаткой

 

Фото: AP/Scanpix

Пакет со взрывчатым веществом, адресованный министру финансов Германии Вольфгангу Шойбле, был перехвачен утром 15 марта сотрудниками ведомства. Об этом сообщает Bild.

На подозрительную посылку, из которой торчали провода, обратили внимание в экспедиторской службе министерства. Те же сотрудники вызвали на место специалистов-взрывотехников.

Служащие Минфина были выведены из здания.

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Как уточняет DW, эксперты технико-криминалистического института доставили опасную находку на участок для производства взрывов на окраине Берлина и изучили ее. Как выяснилось,

в коробке находился взрыватель и смесь, используемая для производства пиротехнических изделий.

Такое устройство сработало бы при вскрытии посылки.

В комментарии Die Welt сотрудник полиции Берлина пояснил, что в таком случае находившийся в непосредственной близости человек получил бы серьезные травмы.

По факту данного происшествия правоохранительные органы начали расследование.


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