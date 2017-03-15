Порошенко готов снять блокаду Донбасса, но на определенных условиях

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинская сторона готова отменить запрет на передвижение грузов через линию разграничения на востоке страны, если предприятия на неконтролируемых территориях Донбасса будут возвращены украинским владельцам и будет соблюдаться режим прекращения огня.

Еще по этой теме ЕС: Донбасс не должен считаться оккупированным 13 марта 2017 г.

«Мы говорим: верните предприятия украинским владельцам, независимо от того, государственная это форма собственности или нет. Ведь и государственную форму собственности захватили. Обеспечьте первый и второй пункт Минских соглашений — прекращение огня и отвод тяжелой техники и артиллерии, и мы снимаем ограничительные меры по перемещению грузов через линию столкновения», — сказал он.

Президент Украины поручил министру финансов Александру Данилюку просчитать и представить на заседании правительства убытки от блокады Донбасса, уточняет «Интерфакс».

Реклама

«Сегодня было поручено министру финансов Данилюку подготовить расчеты для правительства. И правительство должно сейчас, посчитав, минимизировав потери, но проинформировать общество о цене, которую Украина заплатит за эти безответственные решения (торговая блокада Донбасса активистами — прим. ред.)», — сказал украинский президент.

Порошенко отметил, что за негативные последствия блокады заплатят не только лидеры самопровозглашенных республик, но и политические силы, взявшие на себя ответственность за блокаду.

Еще по этой теме