Фестиваль в центре Стокгольма закончился резней и сексуальными домогательствами

Вчера вечером во время проходившего в центре Стокгольма уличного фестиваля произошла драка, в результате которой ранили ножом двух человек, сообщила местная полиция.

Оба случая расследуются как попытки убийства. Пока не задержан ни один подозреваемый, сообщил представитель полиции газете Aftonbladet.

Драка произошла на иранском фестивале огня Чаршамбе сури, проходившем в парке Кунгстрэдгорден. Полицию вызвали на площадь Сергеля, поскольку один из раненых был найден именно там. Предполагается, что на него напали в парке.

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Как сообщили в больнице, ранения мужчины - серьезные. С ножом напали еще на одного участника фестиваля. Также в полицию поступили сообщения о сексуальных домогательствах.

Чаршамбе сури — это праздник огня, который отмечается в ночь на последнюю среду уходящего года. По иранскому календарю, он завершится 20 марта.