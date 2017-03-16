Фестиваль в центре Стокгольма закончился резней и сексуальными домогательствами

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Вчера вечером во время проходившего в центре Стокгольма уличного фестиваля произошла драка, в результате которой ранили ножом двух человек, сообщила местная полиция.

Оба случая расследуются как попытки убийства. Пока не задержан ни один подозреваемый, сообщил представитель полиции газете Aftonbladet.

Драка произошла на иранском фестивале огня Чаршамбе сури, проходившем в парке Кунгстрэдгорден. Полицию вызвали на площадь Сергеля, поскольку один из раненых был найден именно там. Предполагается, что на него напали в парке.

Реклама

Как сообщили в больнице, ранения мужчины - серьезные. С ножом напали еще на одного участника фестиваля. Также в полицию поступили сообщения о сексуальных домогательствах.

Чаршамбе сури — это праздник огня, который отмечается в ночь на последнюю среду уходящего года. По иранскому календарю, он завершится 20 марта.


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Cēsis, 83000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 550 EUR
Квартира
Квартира, Jūrmala, 219900 EUR

reklama.vesti.lv

Помните бегемотика Фиону? Новое видео с этим чудом умилило Сеть Wo&Men

Помните бегемотика Фиону? Новое видео с этим чудом умилило Сеть

СМИ: Скверная игра Путина с кандидаткой «Евровидения" Showbiz

СМИ: Скверная игра Путина с кандидаткой «Евровидения"

Кейт в курсе? Уильям отдыхает в Швейцарии с сексапильной моделью Wo&Men

Кейт в курсе? Уильям отдыхает в Швейцарии с сексапильной моделью

Как выглядит Nokia 3310 после 20 часов в ацетоне (видео) Hi-Tech

Как выглядит Nokia 3310 после 20 часов в ацетоне (видео)

В Польше повторили бесчеловечный эксперимент Hi-Tech

В Польше повторили бесчеловечный эксперимент

За рубежом

Происшествия и ЧП

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Дом
Дом Baltezers
138 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Дом
Дом Baldone
130 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Земля Гробиньская вол.
Продают Земля Гробиньская вол. 117 000 EUR
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 500 EUR
Продают Квартиры Кенгарагс
Продают Квартиры Кенгарагс 82 000 EUR
Сдают Дом, Тейка
Сдают Дом, Тейка 1 900 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
IT PROFESIONĀLIS
IT PROFESIONĀLIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
SVEŠVALODU GURU
SVEŠVALODU GURU
MĀRKETINGA UN TIRDZNIECĪBAS V ...
MĀRKETINGA UN TIRDZNIECĪBAS V ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 