На выборах в Нидерландах преимущество получила партия премьера Рютте

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Народная партия за свободу и демократию (НПСД) премьер-министра Марка Рютте победила на завершившихся в Нидерландах парламентских выборах. По данным экзитпола, проведенного компанией Ipsos, эта политическая сила получила 31 место в парламенте.

Крайне правая Партия свободы евроскептика Герта Вилдерса получила 19 мест и делит второе место с «Христианско-демократическим призывом» и «Демократами-66».

Третье место у «Зеленых левых» — 16 депутатских мандатов, четвертое — у Социалистической партии — 14 мандатов. Далее идут Партия труда (9), «Христианский союз» (6), Партия защиты животных (5) и другие.

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Как свидетельствуют данные экзитпола, явка на выборах составила рекордные за последние 20 лет 81%.

Голосование в Нидерландах проходило в условиях обострения миграционных проблем и дипломатического кризиса с Турцией.

Ожидается, что официальные итоги голосования станут известны уже через несколько часов. Результаты экзитполов были объявлены ровно в 21:00, несмотря на то, что на избирательных участках в Гааге голосование было продлено и еще продолжается в связи с большим числом желающих. Таким образом итоговые данные могут еще претерпеть изменения.

Учитывая, что для формирования правящей коалиции в Нидерландах необходимо простое депутатское большинство (76 мандатов), то в этом году для формирования коалиции потребуется по меньшей мере 4 партии. Это означает, что у страны впереди крайне сложные переговоры.

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