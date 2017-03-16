США: России никогда нельзя доверять

США никогда не должны доверять России. Об этом в интервью NBC News заявила постпред США при ООН Никки Хейли.

По ее словам, «российскую угрозу не следует воспринимать легкомысленно».

«Принимайте это всерьез. Мы не можем доверять России. Мы никогда не должны доверять России», − отметила Хейли, прокомментировав обвинения в кибератаках на сайты Yahoo, выдвинутых Министерством юстиции США в адрес троих россиян.

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Как уже писал Русский TVNET, Минюст США предъявил обвинения в хакерской атаке на портал Yahoo в 2014 группе хакеров, в том числе, двум сотрудникам ФСБ России.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: UN Ambassador Nikki Haley: ‘We Should Never Trust Russia’

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