США: России никогда нельзя доверять

Никки Хейли
 

Никки Хейли. Фото: AP/Scanpix

США никогда не должны доверять России. Об этом в интервью NBC News заявила постпред США при ООН Никки Хейли.

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По ее словам, «российскую угрозу не следует воспринимать легкомысленно».

«Принимайте это всерьез. Мы не можем доверять России. Мы никогда не должны доверять России», − отметила Хейли, прокомментировав обвинения в кибератаках на сайты Yahoo, выдвинутых Министерством юстиции США в адрес троих россиян.

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Как уже писал Русский TVNET, Минюст США предъявил обвинения в хакерской атаке на портал Yahoo в 2014 группе хакеров, в том числе, двум сотрудникам ФСБ России.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: UN Ambassador Nikki Haley: ‘We Should Never Trust Russia’

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