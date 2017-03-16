США: России никогда нельзя доверять

США никогда не должны доверять России. Об этом в интервью NBC News заявила постпред США при ООН Никки Хейли.
- В Британии создали министерство для борьбы с хакерами РФ 13 марта 2017 г.
- Спецслужбы Германии не нашли доказательств хакерских атак из России 7 февраля 2017 г.
По ее словам, «российскую угрозу не следует воспринимать легкомысленно».
«Принимайте это всерьез. Мы не можем доверять России. Мы никогда не должны доверять России», − отметила Хейли, прокомментировав обвинения в кибератаках на сайты Yahoo, выдвинутых Министерством юстиции США в адрес троих россиян.
Как уже писал Русский TVNET, Минюст США предъявил обвинения в хакерской атаке на портал Yahoo в 2014 группе хакеров, в том числе, двум сотрудникам ФСБ России.
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