США достигли нового лимита госдолга

США достигли нового потолка госдолга, а действие закона, определявшего максимальный размер госдолга в 18,1 триллиона долларов, было приостановлено в ноябре 2015 года при президенте Бараке Обаме. Однако срок моратория истекает сегодня, в четверг, 16 марта. Таким образом, нынешний госдолг в размере 19,86 триллиона долларов станет новым лимитом.

Но это не означает, что США не смогут выполнять свои финансовые обязательства, включая выплаты пенсий, зарплат госслужащим и страховок. У министра финансов США Стивена Мнучина есть ряд возможностей, чтобы выиграть время и обеспечить работу федеральных учреждений.

Минфин планирует временно прекратить выпуск некоторых видов гособлигаций. Об этом Мнучин сообщил в письме Конгрессу на прошлой неделе. По данным Бюджетного управления Конгресса, это позволит федеральному правительству продержаться до осени. Кроме того, в апреле ожидаются значительные поступления налогов, что еще больше укрепит его положение.

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Ожидается, что республиканское большинство в Конгрессе вскоре примет новый закон, повышающий лимит госдолга.

Напомним, 15 марта Федеральная резервная система США подняла базовую ставку на 0,25 процентного пункта, до 0,75-1 процента годовых.