Интерпол объявил в розыск четверых граждан КНДР по делу об убийстве Ким Чон Нама

«Я хотел бы сообщить вам, что мы получили красные карточки Интерпола по четверым северокорейским гражданам, которые находились в аэропорту в день инцидента и которые, как мы считаем, сейчас скрываются в Пхеньяне», - цитирует The Straits Times представителя малайзийской полиции Халида Абу Бакара.

Как уточняет издание, речь идет об аресте и выдаче 33-летнего Хи Джи Хена, 34-летнего Хон Сон Хака, 55-летнего О Чжон Гила и 57-летнего Ли Чже Нама. Мужчины въехали в Малайзию по отдельности до инцидента 13 февраля и уехали в Джакарту из международного аэропорта Куала-Лумпура сразу после убийства Ким Чон Нама.

