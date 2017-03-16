Интерпол объявил в розыск четверых граждан КНДР по делу об убийстве Ким Чон Нама

Интерпол в четверг, 16 марта, выпустил «красные карточки», предполагающие розыск и экстрадицию четверых граждан Северной Кореи, подозреваемых в убийстве старшего брата северокорейского лидера Ким Чон Нама. Как напоминает Channel Asia, подозреваемые сбежали из Малайзии 13 февраля.

«Я хотел бы сообщить вам, что мы получили красные карточки Интерпола по четверым северокорейским гражданам, которые находились в аэропорту в день инцидента и которые, как мы считаем, сейчас скрываются в Пхеньяне», - цитирует The Straits Times представителя малайзийской полиции Халида Абу Бакара.

Как уточняет издание, речь идет об аресте и выдаче 33-летнего Хи Джи Хена, 34-летнего Хон Сон Хака, 55-летнего О Чжон Гила и 57-летнего Ли Чже Нама. Мужчины въехали в Малайзию по отдельности до инцидента 13 февраля и уехали в Джакарту из международного аэропорта Куала-Лумпура сразу после убийства Ким Чон Нама.

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JUST IN: Msia police chief says Interpol has issued red notice on all four North Korean suspects who fled to Pyongyang after feb 13 attack pic.twitter.com/pkCYPpEXvy— Melissa Goh (@MelGohCNA) March 16, 2017

Напомним, старший брат Ким Чен Ына, который жил в Макао в изгнании со своей второй женой и выступал против династического правления КНДР, был убит 13 февраля, когда две женщины в аэропорту нанесли на его лицо нервно-паралитический яд. Непосредственные исполнительницы убийства, гражданки Вьетнама и Индонезии, были арестованы. Одна из обвиняемых утверждает, что считала, будто принимает участие в розыгрыше.

Малайзийская полиция обратилась к Интерполу в прошлом месяце за помощью в розыске и аресте четверых подозреваемых северокорейцев. Также власти страны стремятся допросить троих других граждан КНДР, в том числе одного дипломата, которые, предположительно, связаны с убийством. Следователи полагают, что они скрываются в посольстве Северной Кореи в Куала-Лумпуре.

Также 16 марта стало известно, что полиция передала тело Ким Чон Нама в распоряжение Министерства здравоохранения. Малайзийские власти заявили, что получили от семьи покойного разрешение на распоряжение его останками. Вопрос о захоронении пока не решен.

Накануне вице-премьер Малайзии Ахмад Захид Хамиди сообщил, что Ким Чон Нам был опознан по образцам ДНК, взятым у его ребенка. По словам вице-премьера, который также является главой МВД страны, правительство не исключает возможность передачи тела в Северную Корею в обмен на девять малайзийцев, которых там удерживают. Ранее на фоне дипломатического скандала Пхеньян запретил троим малайзийским дипломатам и членам их семей выезд из страны, что было воспринято в Малайзии как «захват заложников».