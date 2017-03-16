Украина вскоре получит от Евросоюза 600 млн евро

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Украина получит второй транш макрофинансовой помощи от Европейского союза в течение ближайших недель. Об этом заявил глава представительства Евросоюза Хюг Мингарелли на бизнес-форуме в Киеве, сообщает УНИАН.

«Украина выполнила почти все условия выделения 600 млн евро макрофинансовой помощи… Выделение средств произойдет в течение ближайших недель», — сказал он.

Напомним, в начале февраля председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер анонсировал выделение Украине второго транша макрофинансовой помощи ЕС размером в 600 млн евро в ближайшие недели. Условием для транша являлась подача правительством в Верховную раду законопроекта об отмене моратория на экспорт леса.

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В 2015 году ЕС предложил Украине пакет кредитной помощи объемом 1,8 млрд евро. В рамках этой программы Украина получила пока только 600 млн евро, а выделение последующих кредитных траншей было приостановлено. В 2016 году кредитных траншей от ЕС Украина не получила.

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