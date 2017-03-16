Река в Новой Зеландии получила человеческие права

 

Фото: Wikipedia/Avenue

Третья по величине река в Новой Зеландии - Уонгануи - стала первым водоемом в мире, получившим те же юридические права, что и человек, сообщает The Guardian.

Примечательно, что местное племя маори добивалось этого в течение 140 лет.

Новый статус реки означает, что вред, причиненный ей, равняется вреду, нанесенному племени. Кроме того, водоем получил двух попечителей, от племени и от правительства страны.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: New Zealand river granted same legal rights as human being

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Издание отмечает, что данный процесс стал самым длинным в истории государства.

На создание правовой базы реки был выделен 1 миллион долларов, а на работы по реновации - еще 80 миллионов.

Маори — коренной народ, являвшийся основным населением Новой Зеландии до прибытия европейцев. Число маори в Новой Зеландии по переписи 2013 года составляло около 600 тысяч человек (приблизительно 15 процентов населения страны).


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