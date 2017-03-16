В Испании задержали почти 50 членов «грузинской мафии»

В Испании в рамках масштабной операции против так называемой «грузинской мафии» задержаны 48 человек. Преступники занимались кражами из частных домов, сообщает издание La Vanguardia.

В рамках операции «План Domus» были проведены обыски в Мадриде и в Мурсии. Во время них были обнаружены драгоценности (600 предметов), а также электроника, 13 тысяч евро наличными, документы и инструменты, которые использовались для взлома.

Операция полиции позволила раскрыть 40 преступлений, совершенных в Мадриде и Мурсии,

а также одну кражу в Грузии.

Реклама

Ранее итальянская полиция обнаружила в Неаполе две картины знаменитого голландского художника Винсента Ван Гога. Полотна были изъяты в ходе крупной операции против одного из неаполитанских мафиозных кланов.

Еще по этой теме