В Испании задержали почти 50 членов «грузинской мафии»

 

Фото: REUTERS/Scanpix

В Испании в рамках масштабной операции против так называемой «грузинской мафии» задержаны 48 человек. Преступники занимались кражами из частных домов, сообщает издание La Vanguardia.

В рамках операции «План Domus» были проведены обыски в Мадриде и в Мурсии. Во время них были обнаружены драгоценности (600 предметов), а также электроника, 13 тысяч евро наличными, документы и инструменты, которые использовались для взлома.

Операция полиции позволила раскрыть 40 преступлений, совершенных в Мадриде и Мурсии,

а также одну кражу в Грузии.

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Ранее итальянская полиция обнаружила в Неаполе две картины знаменитого голландского художника Винсента Ван Гога. Полотна были изъяты в ходе крупной операции против одного из неаполитанских мафиозных кланов.

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