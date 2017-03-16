Точка поставлена. Елизавета II запустила Brexit

Королева Великобритании Елизавета II поставила точку в ратификации многострадального закона о запуске процедуры Brexit. Теперь документ вступил в законную силу, и официальный процесс отделения страны от Евросоюза может быть запущен в любой момент.

Еще по этой теме Парламент Великобритании одобрил законопроект о запуске Brexit 14 марта 2017 г.

Обсуждение законопроекта обсуждалось долгими прениями в парламенте и чуть было не вызвало раскол между палатами общин и лордов. Камнем преткновения в уже одобренном проекте стали поправки, которые требовали внести лорды. Другая палата со своей стороны делала все, чтобы эти поправки заблокировать. В итоге документ был принят в неизменном виде.



Закон дает право премьер-министру Терезе Мэй задействовать статью 50 Лиссабонского договора о выходе Британии из состава ЕС. Накануне министр сообщила в парламенте, что сделает это уже в конце текущего марта.



«Законопроект, который был принят обеими палатами парламента, в ближайшие дни получит одобрение королевы. Процедура Brexit будет запущена, как и говорилось, к концу месяца», — заявила премьер.

Переговоры о деталях соглашения с Брюсселем займут два года. То есть Великобритания уже весной 2019-го не будет членом ЕС, поскольку того пожелал ее народ.





























Aizvērt В Лондоне тысячи человек протестуют против Brexit AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix







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