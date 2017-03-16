Во французской школе произошла стрельба

 

Фото: AP/Scanpix

В средней школе, расположенной во французском городе Грас (Grasse), произошла стрельба. Об этом в четверг, 16 марта, сообщает Reuters со ссылкой на источник в полиции.

По меньшей мере два человека получили ранения. В частности, пострадал директор учебного заведения. По словам стражей порядка, речь не идет о теракте. Открыть огонь могли учащиеся. Предположительно, между двумя из них произошел конфликт.

Как отмечает агентство, один подозреваемый был арестован, второго разыскивает полиция.

Реклама

Местных жителей просят оставаться дома. Все учебные заведения в городе закрыты.

В начале февраля полиция Калифорнии задержала двух 16-летних подростков, планировавших бойню в школе.

Видео

Еще по этой теме
В парижском офисе МВФ взорвался конверт

В парижском офисе МВФ взорвался конверт


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 52500 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 190000 EUR
Земля
Земля, Jūrmala, 95000 EUR

reklama.vesti.lv

Ирина Безрукова оставила послание скончавшемуся сыну Showbiz

Ирина Безрукова оставила послание скончавшемуся сыну

Взрыв iPhone в руках владельца показали на видео Hi-Tech

Взрыв iPhone в руках владельца показали на видео

Цветущая Алла Пугачева презентовала новую коллекцию обуви Wo&Men

Цветущая Алла Пугачева презентовала новую коллекцию обуви

Смелое решение! Сексапильная модель вышла на прогулку в белье Showbiz

Смелое решение! Сексапильная модель вышла на прогулку в белье

В Швейцарии создали съедобных роботов Hi-Tech

В Швейцарии создали съедобных роботов

Происшествия и ЧП

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
32 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
67 500 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Земля Гробиньская вол.
Продают Земля Гробиньская вол. 117 000 EUR
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 500 EUR
Продают Квартиры Кенгарагс
Продают Квартиры Кенгарагс 82 000 EUR
Сдают Дом, Тейка
Сдают Дом, Тейка 1 900 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
KLIENTU MENEDŽERI/-U
KLIENTU MENEDŽERI/-U
PĀRDOŠANAS MENEDŽERI
PĀRDOŠANAS MENEDŽERI
BIZNESA ASISTENTE/-S
BIZNESA ASISTENTE/-S
BUSINESS ASSISTANT
BUSINESS ASSISTANT
http://alkoutlet.lv

Темы

 