Во французской школе произошла стрельба

В средней школе, расположенной во французском городе Грас (Grasse), произошла стрельба. Об этом в четверг, 16 марта, сообщает Reuters со ссылкой на источник в полиции.
По меньшей мере два человека получили ранения. В частности, пострадал директор учебного заведения. По словам стражей порядка, речь не идет о теракте. Открыть огонь могли учащиеся. Предположительно, между двумя из них произошел конфликт.
Как отмечает агентство, один подозреваемый был арестован, второго разыскивает полиция.
Местных жителей просят оставаться дома. Все учебные заведения в городе закрыты.
В начале февраля полиция Калифорнии задержала двух 16-летних подростков, планировавших бойню в школе.
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