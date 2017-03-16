Таксисты в Испании протестуют против Uber и Cabify, закидывая чиновников экскрементами

Водители такси в Мадриде и в Барселоне принимают сегодня участие в акции протеста против деятельности онлайн-сервисов частных пассажирских автоперевозок Uber и Cabify.

В испанской столице манифестация началась примерно в 11:00 по местному времени у площади Колумба и завершилась у здания мэрии города. По данным организаторов, в столичной акции приняли участие 5 тыс. человек. В Барселоне акция протеста началась в 08:00 по местному времени и продлится до 20:00. По данным организаторов барселонской манифестации, в ней принимают участие около 6 тыс. человек, в то время как местная полиция насчитала вдвое меньше протестующих, передает ТАСС.

Как подчеркнул глава Профессиональной ассоциации такси Мадрида Мигель Анхель Леаль, водители считают, что городским властям «безразлично благополучие» работников данной отрасли. «Эти предприятия не платят налогов и не сотрудничают со страной, они порабощают водителей, которые спят в машинах, чтобы получить 900 евро в месяц», - добавил он.

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В свою очередь, президент Мадридской ассоциации таксистов Филипп Родригес призвал столичную мэрию помочь справиться с «недобросовестной конкуренцией» со стороны Uber и Cabify. «Мы умеем конкурировать и делаем это ежедневно, когда идем на работу», - добавил он.

Как сообщила газета 20minutos, в Барселоне группа таксистов, участвующая в манифестации, потребовала встречи с градоначальником Адой Колау. Когда им не позволили войти в мэрию каталонской столицы, они забросали здание петардами, жестяными банками, бутылками и экскрементами.

Ранее демонстрации против деятельности онлайн-сервисов частных пассажирских автоперевозок проходили и в других европейских странах, в том числе в Португалии, Италии, Венгрии и во Франции.

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