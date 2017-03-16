Таксисты в Испании протестуют против Uber и Cabify, закидывая чиновников экскрементами

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Водители такси в Мадриде и в Барселоне принимают сегодня участие в акции протеста против деятельности онлайн-сервисов частных пассажирских автоперевозок Uber и Cabify.

В испанской столице манифестация началась примерно в 11:00 по местному времени у площади Колумба и завершилась у здания мэрии города. По данным организаторов, в столичной акции приняли участие 5 тыс. человек. В Барселоне акция протеста началась в 08:00 по местному времени и продлится до 20:00. По данным организаторов барселонской манифестации, в ней принимают участие около 6 тыс. человек, в то время как местная полиция насчитала вдвое меньше протестующих, передает ТАСС.

Как подчеркнул глава Профессиональной ассоциации такси Мадрида Мигель Анхель Леаль, водители считают, что городским властям «безразлично благополучие» работников данной отрасли. «Эти предприятия не платят налогов и не сотрудничают со страной, они порабощают водителей, которые спят в машинах, чтобы получить 900 евро в месяц», - добавил он.

Реклама

В свою очередь, президент Мадридской ассоциации таксистов Филипп Родригес призвал столичную мэрию помочь справиться с «недобросовестной конкуренцией» со стороны Uber и Cabify. «Мы умеем конкурировать и делаем это ежедневно, когда идем на работу», - добавил он.

Как сообщила газета 20minutos, в Барселоне группа таксистов, участвующая в манифестации, потребовала встречи с градоначальником Адой Колау. Когда им не позволили войти в мэрию каталонской столицы, они забросали здание петардами, жестяными банками, бутылками и экскрементами.

Ранее демонстрации против деятельности онлайн-сервисов частных пассажирских автоперевозок проходили и в других европейских странах, в том числе в Португалии, Италии, Венгрии и во Франции.

Еще по этой теме
Появилось видео избиения таксистом в Москве беременной мамы с ребенком

Появилось видео избиения таксистом в Москве беременной мамы с ребенком

В Риге разговор двух таксистов закончился дракой

В Риге разговор двух таксистов закончился дракой

В Риме протестующие таксисты подрались с полицией

В Риме протестующие таксисты подрались с полицией


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Baldone, 130000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 550 EUR
Земля
Земля, Klintaines pag., 53200 EUR

reklama.vesti.lv

Похудевший Виторган полностью обнажился вслед за Собчак Showbiz

Похудевший Виторган полностью обнажился вслед за Собчак

Ирина Безрукова оставила послание скончавшемуся сыну Showbiz

Ирина Безрукова оставила послание скончавшемуся сыну

Взрыв iPhone в руках владельца показали на видео Hi-Tech

Взрыв iPhone в руках владельца показали на видео

Смелое решение! Сексапильная модель вышла на прогулку в белье Showbiz

Смелое решение! Сексапильная модель вышла на прогулку в белье

Как мило! Хомячиха живет в собственном доме и ест с ложки Wo&Men

Как мило! Хомячиха живет в собственном доме и ест с ложки

Испания

Акции протеста

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
32 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Дом
Дом Baldone
130 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
58 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Дом
Дом Ozolnieki
215 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Земля Гробиньская вол.
Продают Земля Гробиньская вол. 117 000 EUR
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 500 EUR
Продают Квартиры Кенгарагс
Продают Квартиры Кенгарагс 82 000 EUR
Сдают Дом, Тейка
Сдают Дом, Тейка 1 900 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
KLIENTU APKALPOŠANAS MENEDŽERI ( ...
KLIENTU APKALPOŠANAS MENEDŽERI ( ...
PERSONĀLA ATLASES VADĪTĀJS/-A
PERSONĀLA ATLASES VADĪTĀJS/-A
KORPORATĪVO PĀRDOŠANAS MENEDŽERI ...
KORPORATĪVO PĀRDOŠANAS MENEDŽERI ...
МЕНЕДЖЕРА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ КЛИЕ ...
МЕНЕДЖЕРА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ КЛИЕ ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 