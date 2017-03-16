Полицейские задержали стрелка из французской школы

Подростка, открывшего огонь по однокашникам в одной из школ французского города Грас, задержала полиция. Об этом сообщает BBC News.

У него изъяли три единицы огнестрельного оружия и две ручные гранаты. Завуч заявил, что злоумышленник успел ранить двух человек, пятерым требуется психологическая помощь. На место выехал элитный контртеррористический отряд, но их помощь не потребовалась — у следователей нет свидетельств, что нападавший как-то связан с террором.

Все обстоятельства дела пока неясны. В частности, неизвестно, был ли нападавший один или действовал вместе с сообщником. «Мы все еще проводим спасательную операцию, ищем возможного второго преступника», — заявил пресс-секретарь МВД Пьер-Анри Бранде.

Реклама

Стрельба в средней школе Граса произошла в четверг, 16 марта.

Еще по этой теме