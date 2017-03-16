Турецкая полиция предотвратила «сенсационный» теракт в Стамбуле

Турецкая полиция в четверг задержала двух подозреваемых джихадистов, участников организации «Исламское Государство», которые планировали «сенсационный» теракт, сравнимый с тем, что произошел в ночном клубе 31 декабря, - сообщило государственное агенство новостей «Anadolu».

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Полиция Стамбула проводила рейд по городу, где задержали двух подозреваемых в подготовке теракта узбекской национальности.

Оба готовили «сенсационный теракт», подобный тому, что произошел в ночном клубе «Reina», когда в Новогоднюю ночь были убиты 39 человек. Ответственность за теракт взяло «Исламское государство».

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Полиция конфисковала два автомата Калашникова, 500 патронов, а также документы связанные с организацией «Исламское государство» и цифровые материалы.

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