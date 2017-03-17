СМИ: Экс-советник Трампа получал деньги от россиян

Майкл Флинн
 

Майкл Флинн. Фото: JIM LO SCALZO / EPA

Три компании из России заплатили бывшему советнику президента США по нацбезопасности Майклу Флинну более 50 тысяч долларов за сотрудничество, пишет The Wall Street Journal.

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По данным издания, в декабре 2015 года российская медиакомпания Russia Today передала Флинну около 33 тысяч долларов за участие в конференции в Москве.

Также сообщается о сотрудничестве Флинна с компанией Волга-Днепр и подразделением Лаборатории Касперского.

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Ранее сообщалось, что Флинн собирал информацию о проповеднике Фетхуллахе Гюлене, который обвиняется в Турции в организации попытки переворота летом 2016 года.

Напомним, советник Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн ушел в отставку после того, как стало известно о его контактах с российским посолом Сергеем Кисляком по вопросу антироссийских санкций.

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