Авианалет на мечеть в Сирии: десятки погибших

В результате авиаудара неопознанных военных самолетов на мечеть в деревне Аль-Джина в окрестностях сирийского Алеппо погибли по меньшей мере 42 человека и еще несколько десятков получили ранения. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Сирийскую обсерваторию по правам человека.

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Авианалет произошел в тот момент, когда местные жители собрались в мечети для вечерней молитвы.

Reuters отмечает, что Аль-Джина находится на северо-западе от Алеппо, на территориях, контролируемых противостоящими правительственным силам Башара Асада повстанцами. В этом районе авиаудары наносили как американские самолеты, так и самолеты Сирии и РФ.

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Американцы ошиблись зданием

Американские военные признали, что нанесли удар рядом с мечетью в провинции Алеппо, и проверяют информацию о гибели более 40 мирных жителей в результате бомбардировки. Об этом сообщает Центральное командование США (CENTCOM), в зону ответственности которого входит Ближний Восток.

«Объектом удара была не мечеть, а здание, где проходила встреча (боевиков) – это в 15 метрах от мечети, которая до сих пор стоит»,

– цитирует агентство AFP представителя CENTCOM полковника Джона Томаса.

По данным агентства Reuters, речь, предположительно, идет о жертвах авиаудара, нанесенного по мечети в деревне Аль-Джина в окрестностях Эль-Атариба.

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